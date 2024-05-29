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11 yaşındaki çocuk 7 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi

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Bayburt'ta yaşayan 11 yaşındaki Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i 7 ayda ezberledi. İl Müftüsü Bayram Danacı, Yılmaz'ı makamında ağırlayarak başarısını kutladı.

Bayburt'ta yaşayan 11 yaşındaki Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i 7 ayda ezberledi.

İl Müftülüğüne bağlı Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursunda eğitim gören Yılmaz, 7 ay önce başladığı hafızlık eğitimini tamamladı.

Yılmaz'ı makamında ağırlayan İl Müftüsü Bayram Danacı, Allah'ın kelamını baştan sona ezberlemenin bir kul için en büyük nimetlerden biri olduğunu belirtti.

Yılmaz'ın hafızlığını çok kısa sürede yaptığına işaret eden Danacı, "7 ay gibi kısa zamanda bu işi başarabilmek apayrı bir lütuftur. Öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizi, ailesini ve öğrencimize emeği geçen hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Müftü Danacı tarafından Yılmaz'a Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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