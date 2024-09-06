11 yaşındaki Bekir Muhammed Uyumaz Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Bekir Muhammed Uyumaz, Bitlis'te düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda kendi kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Boks sporuyla 6 yaşında ilgilenmeye başlayan Uyumaz, katıldığı müsabakalarda başarılı olarak Türkiye şampiyonasına katıldı.

Milli takım antrenörü Sinan Ağlar eşliğinde antrenman yapan Uyumaz, geçen ay Bitlis'te yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonasında kendi kategorisinde ikinci olmayı başardı.

Elde ettiği başarıyla büyük sevinç yaşayan Uyumaz, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.