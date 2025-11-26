11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuluyor, Covid Düzenlemesi de İçeriyor

(TBMM) - AK Partili kaynaklar, 50 bin civarında hükümlüyü ilgilendiren Covid düzenlemesinin de içinde yer almasının planlandığı 11. Yargı Paketi'nin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi.

11.Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar sürüyor. AK Partili kaynaklardan alınan bilgiye göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak hüküm kesinleşmediği için o dönemde çıkarılan kanundan yararlanamayan ve 50 bin civarında hükümlüyü ilgilendiren düzenlemenin de yargı paketinde yer alması için bu akşam son bir değerlendirme yapılacak.

31 Temmuz Covid Yasası olarak bilinen düzenleme, 14 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7242 sayılı Kanun'un Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklediği Geçici 9. maddeye dayanıyor. Bu düzenleme, açık cezaevinde bulunan hükümlülere ve açık cezaevine geçiş hakkı kazanmış olanlara Covid-19 pandemisi süresince denetimli serbestlikten faydalanma hakkı tanımıştı.

Pandemi nedeniyle açık cezaevinde bulunanlara verilen "covid izni", 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış, ancak bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyen hükümlüler ise düzenlemeden yararlanamamıştı. 11. Yargı Paketi'nde bu düzenlemeden yararlanamayanlara yönelik maddenin de yer alması için son bir değerlendirme yapılacak.

11.Yargı Paketi'ni geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlayan AK Partili yetkililer, Covid düzenlemesinin paket yer almasının düşünülmediğini, bu konuda etki analizi yapılacağını belirtmişti.

Geçen hafta TBMM'de, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret etmiş ve 11. Yargı Paketi'nin görüşüldüğü ifade edilmişti.