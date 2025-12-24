11. Yargı Paketi'ndeki Kovid-19 Düzenlemesinde Depremde Yıkılan Binaların Sorumluları Kapsam Dışı Bırakıldı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 11. Yargı Paketi'nin kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen ve kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılmalarına izin veren 27. maddesi, "deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler" kapsam dışı bırakılarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda 11. Yargı Paket olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 27. maddesi depremde yıkılan binaların sorumlularına da tahliye yolu açılabileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Teklifin, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların, Kovid-19 düzenlemesiyle getirilen üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma imkanından yararlanabilmesinin sağlanacağı 27. maddesi kasten öldürme suçları ile deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler kapsam dışı bırakılarak kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor. Hükümlü kişinin 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunması şartı ise aranmayacak.