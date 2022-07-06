11. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu Zagreb'den başladı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 11'incisi düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den başladı.

Zagreb Boşnak Azınlık Konseyi (VBNMGZ) tarafından düzenlenen maraton bu yıl, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Saraybosna Belediyesinin himayesinde düzenleniyor.

Maratonun "iki ayrı yarayı" birleştirdiğini kaydeden VBNMGZ Başkanı Armin Hodzic, Hırvatistan'ın doğusunda 1991'de büyük bir katliamın yaşandığı Vukovar şehrindeki Ovcara Anıt Mezarlığı'ndan Srebrenitsa'ya ilerleyecek katılımcıların 227 kilometrelik yolun ardından 10 Temmuz'da Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacağını söyledi.

Hodzic, bu yıl maratonlara Sırbistan'dan da katılımcıların olacağını ve maratonun amacının Sırp güçlerinin Hırvatistan ve Bosna Hersek'e yönelik saldırısında hayatını kaybeden masum kurbanları hatırlatmak olduğunu kaydetti.

Srebrenitsa ve Vukovar'da yaşananlar

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da 50 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 671 kurban defnedildi.

Hırvatistan'ın 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaşta ise Vukovar'daki çatışmalar aynı yılın ağustos ayından kasım ayına kadar sürmüştü.

Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birliklerinin üç ay boyunca kuşatma altında tuttuğu Vukovar'daki olaylar şehrin işgaliyle sona ermişti. Nüfusunun çoğunluğu Hırvatlardan oluşan Vukovar'ın işgalinin ardından şehirdeki siviller işkenceye uğramış, öldürülmüş ve sürgün edilmişti.

Resmi olmayan verilere göre, Vukovar'da 3 binden fazla insan öldürülmüş, binlerce insan toplama kamplarında esir tutulmuştu.????????