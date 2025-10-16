11. Uluslararası Ankara Kukla Festivali Başlıyor

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde, Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden kukla sanatçıları tarafından çocuk ve yetişkinlere yönelik 10 oyun sahnelenecek.

Festivalin ev sahipliğini üstlenen Tiyatro Tempo'dan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan, Kazakistan, Bulgaristan, Moldova ve Türkiye'den katılacak grupların gösterileri, başkentin farklı salonlarında 23-26 Ekim tarihlerinde kukla sanatına ilgi duyan meraklılarla buluşacak.

Festival, 23 Ekim'de Gençlik Parkı Büyük Salon'da, ödüllü Bulgar kukla sanatçısı Desislava Mincheva'nın performans sergileyeceği ve her yaştan seyircinin izleyebileceği "Erik Çöpü" isimli sözsüz oyunuyla başlayacak.

Alanya Belediye Tiyatrosunca, Ernest Hemingway'in aynı adlı romanından uyarlanmış olan "Yaşlı Adam ve Deniz" oyunu, genç ve yetişkin tiyatro severlerle buluşacak. Oyun, 24 Ekim'de Altındağ Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Klasiklerden olan ve yetişkinler için kaleme alınan "Küçük Prens" oyununu ise Kazakistan Musrepov Devlet Akademik Gençlik Tiyatrosu seyircilerle buluşturacak. Her yaştan seyircinin izleyebileceği Küçük Prens, 25 Ekim saat 13.00'te Aralık Sahne'de sahnelenecek.

Aynı gün yine Aralık Sahne'de saat 16.00'da Fareler Tiyatrosu'nun "Oyuncakçı" isimli oyunu tiyatro severlerle buluşacak.

Moldova'dan katılan Izvoraşul Vesel Tiyatrosu ise "Prenses Benek" adlı oyununu Türkçe olarak Mesafe Sahne'de, 26 Ekim saat 13.00'te kukla severlerle buluşturacak.

Tiyatro Tempo ve Mavrigan Yapım'ın ortak projesi olan "Durgun Göldeki Maskara" öyküsü, 26 Ekim'de Aralık Sahne'de saat 13.00'te sunulacak.

Festivalin ev sahipliğini üstlenen Tiyatro Tempo'nun "Hokus Pokus Bir Öykü" adlı oyunu ise 26 Ekim'de Mesafe Sahne'de kapanış oyunu olarak sahnelenecek.