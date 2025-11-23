Haberler

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 2025'te Ankara'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 24-26 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda, dünya genelinden sağlık paydaşlarının buluşacağını duyurdu. Kurultay'a yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanları ve üst düzey bürokratlarının katılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda dünyanın dört bir yanından sağlık paydaşlarının bir araya geleceğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 24-26 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda dünyanın dört bir yanından sağlık paydaşlarının bir araya geleceğini belirtti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Bakanlığımız ve TÜSEB işbirliğiyle gerçekleştirilecek Kurultay'a, yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanları ve üst düzey bürokratları ile bilim insanları iştirak edecek. Akademinin, kamunun ve özel sektörün değerli temsilcilerini buluşturacak stratejik organizasyonun çıktıları, ülkemizin sağlık vizyonuna katkı sağlayacak derinlikli raporlara dönüştürülecek. Üç gün boyunca 'üreten sağlık' vizyonumuza hizmet edecek kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yapacak bu kıymetli Kurultay'ın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
