Haberler

11 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam 11 suçlunun uluslararası işbirliği ile Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan, yakalanan suçluların çeşitli suçlardan kırmızı bültenle arandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9'u kırmızı bültenle, 2'si ulusal seviyede aranan toplam 11 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere ilişkin çalışmalar yapıldığını belirtti.

Çalışmalar sonucu ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle operasyonel işbirliği yürütüldüğünün altını çizen Yerlikaya, Gürcistan'dan 6, Almanya'dan 3, Arnavutluk ve Belçika'dan ise birer olmak üzere toplam 11 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiklerini aktardı.

Suçlulara ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A'nın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A'nın, "İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ'nin, "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O'nun Gürcistan'da yakalandığını aktardı.

"Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y, "Kasten Öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L'nin de Almanya'da yakalandığını bildiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"'Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika'da, 'Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı."

Emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Cezaevindeki baba ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.