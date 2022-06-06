11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel