11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Fırat YPG PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.