11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

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