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11. ÖĞDER Kısa Film Senaryo Yarışması'na başvurular başladı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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11. ÖĞDER Kısa Film Senaryo Yarışması'na başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından 11. kez düzenlenen kısa film senaryo yarışmasına başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından 11. kez düzenlenen kısa film senaryo yarışmasına başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı konularda kısa film senaryo yarışmaları gerçekleştiren ÖĞ-DER Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı bu sene yarışma temasını "engelli olmak" başlığında belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü, bu yılki yarışmayla sinemaya "engelli olmak" temalı senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sürücü, bağımlılıktan aileye, göç ve hicretten eğitime kadar farklı alanlarda yaptıkları yarışmalarda ödül alan kısa film senaryolarını hem kitaplaştırdıklarını hem de filme çektiklerini belirterek, "Herkes aynı zamanda engelli adayıdır. Bu yüzden toplum olarak bu konuda engellilerin dertleriyle hemhal olmak onlara destek vermek için empati sağlayacağımız en güçlü yol sinemadır." ifadesini kullandı.

Yarışmada temaya değinen ya da işleyen kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilecek.

Engelli olan ve olmayan bireylerin arkadaşlığı, engellilerin eğitimden günlük hayatın işleyişine kadar karşılaştıkları problemleri, engellilerin topluma toplumun engellilere bakışı gibi içinde engelli bireylerin olduğu her türlü konunun işlenebileceği senaryoların son gönderim tarihi ise 22 Ekim olarak belirlendi.

Yarışmayla ilgili detaylara "www.ogder.org" adresinden ulaşılabilir.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

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