11 Milletvekili Hakkında Hazırlanan 16 Yeni Fezleke TBMM'de

HDP, CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) üye 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 16 fezleke TBMM'ye ulaştı.

TBMM'ye, 11 milletvekili hakkında toplam 16 dokunulmazlık dosyası daha gönderildi. TBMM Karma Komisyonu'na sevk edilen fezlekelerin ikisi TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında düzenlendi. Fezlekelerde, DBP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile 8 HDP milletvekilinin de yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin hakkında üç, Şırnak Milletvekili Nuram İmir ve Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında ikişer, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında birer fezleke olduğu öğrenildi.

ANKA / Güncel