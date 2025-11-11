Haberler

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Vezirköprü'de etkinlik düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Örencik Mahallesi'nde Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Milli Ağaçlandırma Günü'nde sadece fidan dikmediklerini belirterek, "Türkiye'de yılda yaklaşık 350 milyon fidan dikiliyor. Fidanlar, diğer canlılar gibi hareket edemiyorlar. Yani diktiğimiz gibi kalıp oradaki yağışa maruz kalıyorlar. Belli bir süre sonra ağaçların kuruduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden ağaç dikerken bilinçli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidanlar dikilerek can suyu verildi. Fidanlara, Vezirköprülü şehitlerin isimleri verildi.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
