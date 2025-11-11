11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar, yerleşkede belirlenen alanda toprakla buluşturuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, programdaki konuşmasında, ağaçlandırma faaliyetlerini "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" sloganıyla yürüttüklerini, kentteki ormanlık alanların daha yeşil hale gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ise Adana ve Osmaniye'de 4 milyon 800 bin fidan dikileceğini belirtti.

Mersin

Mersin'de Yenişehir ilçesindeki Emirler Millet Ormanı'nda kızılçam, keçiboynuzu ve servi fidanları toprakla buluşturuldu.

Vali Atilla Toros, buradaki törende, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 20 yılda 461 milyon fidanı doğaya kazandırdığını söyledi.

Kentte bu sezon da 3 milyon 150 bin fidan dikileceğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Her bir fidan Mersin'in bereketine bereket katacak. Dikeceğimiz fidanların 23 bin 438'i bu yıl ilimizde dünyaya gelen bebeklerin, 13 bin 63 ise bu yıl evlenen çiftlerimizin adına toprakla buluşturuluyor. Bu durum etkinliğimizin anlamına anlam katıyor."

Vali Toros, yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen alanların sahipsiz bırakılmadığını vurgulayarak, bu alanların yeniden yeşillendirildiğini anlattı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da böyle önemli bir günde fidan dikerek "yeşil vatan"a katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Toros, Ayşenur Oya ve Emrecan Oya çifti ile bu yıl doğan Deniz Kaşka'nın ailesine sertifika verdi.

Hatay

Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'nın katıldığı törende protokol üyeleri ve öğrenciler, Serinyol Mahallesi'ndeki alanda fidan dikimi yaptı.

Vali Masatlı, Milli Ağaçlandırma Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir Türkiye bırakma iradesinin güçlü bir ifadesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatay'ın 15 lokasyonunda vatandaşlarımızın da katılımıyla 36 bin 550 fidanı bereketli topraklarımızla buluşturuyoruz. Her bir fidan, hem doğamızın canlanmasının hem de Hatay'ımızın yeniden dirilişinin simgesi haline gelecektir."

Programa Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay da katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yukarıçiyanlı Ağaçlandırma Sahası'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.