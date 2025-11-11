Haberler

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliklerde her şehirde binlerce fidan, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar, yerleşkede belirlenen alanda toprakla buluşturuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, programdaki konuşmasında, ağaçlandırma faaliyetlerini "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" sloganıyla yürüttüklerini, kentteki ormanlık alanların daha yeşil hale gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ise Adana ve Osmaniye'de 4 milyon 800 bin fidan dikileceğini belirtti.

Mersin

Mersin'de Yenişehir ilçesindeki Emirler Millet Ormanı'nda kızılçam, keçiboynuzu ve servi fidanları toprakla buluşturuldu.

Vali Atilla Toros, buradaki törende, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 20 yılda 461 milyon fidanı doğaya kazandırdığını söyledi.

Kentte bu sezon da 3 milyon 150 bin fidan dikileceğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Her bir fidan Mersin'in bereketine bereket katacak. Dikeceğimiz fidanların 23 bin 438'i bu yıl ilimizde dünyaya gelen bebeklerin, 13 bin 63 ise bu yıl evlenen çiftlerimizin adına toprakla buluşturuluyor. Bu durum etkinliğimizin anlamına anlam katıyor."

Vali Toros, yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen alanların sahipsiz bırakılmadığını vurgulayarak, bu alanların yeniden yeşillendirildiğini anlattı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da böyle önemli bir günde fidan dikerek "yeşil vatan"a katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Toros, Ayşenur Oya ve Emrecan Oya çifti ile bu yıl doğan Deniz Kaşka'nın ailesine sertifika verdi.

Hatay

Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'nın katıldığı törende protokol üyeleri ve öğrenciler, Serinyol Mahallesi'ndeki alanda fidan dikimi yaptı.

Vali Masatlı, Milli Ağaçlandırma Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir Türkiye bırakma iradesinin güçlü bir ifadesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatay'ın 15 lokasyonunda vatandaşlarımızın da katılımıyla 36 bin 550 fidanı bereketli topraklarımızla buluşturuyoruz. Her bir fidan, hem doğamızın canlanmasının hem de Hatay'ımızın yeniden dirilişinin simgesi haline gelecektir."

Programa Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay da katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yukarıçiyanlı Ağaçlandırma Sahası'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.