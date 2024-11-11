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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle toplamda 80 bin fidan toprakla buluşturuldu. Valiler ve üniversite rektörleri, ağaçlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Köşger, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin kampüsünde geçen yıl başlattığımız çalışmalar etkisini göstermeye başladı. Giderek burası da yeşil kampüs alanı olacak. Doğanın dengesini bozmadan ve orman varlığımızı artırarak yaptığımız çalışmaları tüm dünyaya göstermiş olacağız."

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de kentteki 16 farklı alanda 80 bin fidan dikildiğini söyledi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de üniversitenin açılışından bu yana ağaçlandırma çalışması yaptıklarını anlattı.

Mersin

Mersin'in Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, diktikleri fidanları suladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 8 ilçede 22 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade ederek, "Türkiye'de en çok orman varlığı olan ikinci il konumdayız. Bunu muhafaza etmek ve geriye düşürmemek için sürekli yeni fidanları toprakla buluşturma anlayışımız var." dedi.

Etkinliğe AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da katıldı.

Hatay

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesi Maraşboğazı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte ormanların ekosistem için önemini anlattı.

Ormanların ülkenin en büyük zenginliklerinden olduğunu dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendi'mizin 'Kıyamet kopsa dahi elinizdeki fidanı toprağa dikin.' buyruğu, her daim temel rehberimiz olmuştur. Bu ulvi istikamette sadece kendi varlığımızın devamı için değil tabiattaki bütün canlıların korunması ve yaşatılması için de büyük bir sorumluluk taşıyoruz."

Konuşmanın ardından Masatlı ve beraberindekiler fidan dikti.

Osmaniye

Osmaniye'de Davlumbaz mevkisindeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Erdinç Yılmaz ve öğrenciler, 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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