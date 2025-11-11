Haberler

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluştu

Güncelleme:
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Yerel protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katılımlarıyla ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiler.

Adana'nın Aladağ ilçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, Belediye Başkanı Kemal Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Toprağa dikilen fidanlara can suyu verilen etkinlik sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Feke ilçesinde de Kızılyer mevkisinde yapılan programda, 600 fidan dikildi.

Mersin

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla Akdeniz Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Gülnar ilçesindeki Delikkaya Mahallesi'ndeki alana 750 lavanta fidanı dikildi.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, programda, ilçede yeşil alanların çoğalması için el ele verdiklerini belirterek, lavanta fidanlarının hem doğayı güzelleştireceğini hem de ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Fatih Önge ise dikilen her fidanın çocuklara bırakılan en değerli miras olduğunu vurguladı.

Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca da ilçede yeşil alanların artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Erdemli ve Anamur ilçelerinde de toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

Hatay

Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinin birlikte düzenlediği etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Karakese Mahallesi'ndeki etkinlikte konuşan Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, diktikleri fidanları suladı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
