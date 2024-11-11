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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikimi Etkinlikleri

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikimi Etkinlikleri
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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Kars ve Iğdır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliklerde çeşitli protokol üyeleri ve vatandaşlar ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Kars ve Iğdır'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Hasan Baba Dağı'nda kar yağışı altında gerçekleştirilen etkinlikte 5 hektarlık sahada 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, yaptığı konuşmada, kentin ikliminden dolayı ekim ayından itibaren fidan dikimine başladıklarını söyledi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak fidanların toprakla buluşacağını belirten Özdemir, "İklim krizinin eşiğindeki zor zamanlar geçiren dünyada üzerimize düşen vazifeyi yerine getirerek ülkemizi daha da yeşil hale getireceğiz." dedi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay da etkinlik kapsamında 5 hektarlık sahada 4 bin fidanın toprakla buluşturulacağını anlattı.

Ardahan

Ardahan Üniversitesi kampüsünde fidan dikimi yapıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir ile protokol üyeleri, huzurevi sakinleri ve öğrencilerle fidan dikti.

Çiçek, törende, ağaçlandırma döneminin verimli olmasını temenni ederek, kentte yeşillendirme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Ardahan'da sembolik 500 fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Çiçek, "Gelecek nesillere örnek oluyoruz. Türkiye geneli milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabiatı koruma açısından çok önem bir çalışma. Ardahan olarak bunu uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçek, daha sonra vatandaşların katılımıyla toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Erzincan

Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kayak merkezinde Ardıçlı Gölü etrafındaki 5 hektarlık alana 4 bin 500 ardıç ağacı dikildi.

Kent genelindeki etkinliklerde toplam 20 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Ağrı

Ağrı'da Ahmed-i Hani Havalimanı yakınlarındaki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü katıldı.

Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun, il genelindeki 9 bölgede 9 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Program, fidanların dikilmesi ve Türk Kızılayın çorba ve çay ikramıyla sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de Valilik ve Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde 25 bin çam fidanının toprakla buluşturulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki bazı noktalar ile Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek, Çemişgezek, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mazgirt ilçesine bağlı İsmailli köyündeki Pir Ali Ziyareti'nde düzenlenen etkinliğe katılıp fidan dikti.

Kars

Kars'ta 9 bölgede 11 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Paşaçayır Mahallesi'nde Vali Ziya Polat, protokol üyeleri, kamu çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla çam fidanları dikilip can suyu verildi.

Sarıkamış ilçesinde de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 bölgede fidan dikildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencileri, askeri erkan ve vatandaşlar, 5 bin 800 sarıçam, huş, karaağaç ve ahlat fidanını toprakla buluşturdu.

Iğdır

Iğdır'da Suveren köyü yakınındaki Millet Ormanı'na 5 bin fidan dikildi.

Törene Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte dikilen fidanlarla yıl boyunca kentte yaklaşık 50 bin fidan toprakla buluşturulmuş oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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