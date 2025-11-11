11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 90 Bin Fidan Dikilecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, ceza infaz kurumları personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleriyle birlikte 90 bin 521 fidan dikeceklerini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 3 bin 153 Ceza İnfaz Kurumu personeli ve 5 bin 85 denetimli serbestlik yükümlüleriyle birlikte 90 bin 521 fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında omuz omuza veriyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki, 3 bin 153 Ceza İnfaz Kurumu personelimiz ve 5 bin 85 denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte 90 bin 521 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz her fidan ve oluşturduğumuz her orman çocuklarımız, geleceğimiz ve daha yeşil bir Türkiye için."
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel