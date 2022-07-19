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Son dakika haberleri | 11. Cumhurbaşkanı Gül'den Şehit Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine taziye ziyareti

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Son dakika haberleri | 11. Cumhurbaşkanı Gül'den Şehit Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine taziye ziyareti

Son dakika gündem haberi... 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve beraberindekilerle şehit Bozkurt'un Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak'taki babaevine geldi.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Nefika Bozkurt ile akrabalarına başsağlığı dileyen Gül, duaya da eşlik etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un cenazesi, öğle vakti düzenlenen törenin ardından Kartal Şehitliği'nde defnedilmişti.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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