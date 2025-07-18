11 İlde Yatırım Dolandırıcılığı: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

11 İlde Yatırım Dolandırıcılığı: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın merkezli olarak yürütülen operasyonda, 'yatırım danışmanlığı' adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 235 mağduru dolandırarak 2,5 milyar lira kazanç sağladığı öğrenildi.

Aydın merkezli 11 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımladığı sponsorlu reklamlarla "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin bu yöntemle 235 mağduru dolandırdığı ve 2 milyar 582 milyon liralık kazanç sağladığı öğrenildi.

Aydın, Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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