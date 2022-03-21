11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında (2) - Haberler

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11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında (2)

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında (2)

2 POLİS MEMURU DA GÖZALTINDAAydın merkezli 11 ilde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekiplerini katılımıyla düzenlenen opersayonda gözaltına alınan 34 kişi arasında, aktif olarak görevde bulunan 2 polis memurunun da bulunduğu bildirildi.

AYDIN (DHA) - 2 POLİS MEMURU DA GÖZALTINDA

Aydın merkezli 11 ilde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekiplerini katılımıyla düzenlenen opersayonda gözaltına alınan 34 kişi arasında, aktif olarak görevde bulunan 2 polis memurunun da bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildi kaydedildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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