11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında (2)

AYDIN (DHA) - 2 POLİS MEMURU DA GÖZALTINDA

Aydın merkezli 11 ilde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekiplerini katılımıyla düzenlenen opersayonda gözaltına alınan 34 kişi arasında, aktif olarak görevde bulunan 2 polis memurunun da bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin

Burhan CEYHAN/ AYDIN,