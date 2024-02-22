11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli ile Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör ele geçirildi.

Kırklareli'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.