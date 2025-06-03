11 İlde Organize Suç Operasyonu: 90 Şüpheli Yakalandı

11 İlde Organize Suç Operasyonu: 90 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, jandarma tarafından 11 ilde düzenlenen operasyonda 90 şüpheli, organize suç örgütlerine yönelik yakalandı. Operasyonda 4,4 milyar TL'lik hareketliliği olan hesaplardaki suçlar tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde 11 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından organize suç örgütlerinde yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 11 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda, hesaplarında 4,4 milyar TL'lik hareketlilik bulunan 90 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin; ehliyet sınavlarına sürücü adaylarının yerine başka kişilerin girmesini sağladıkları, sahte borsa uygulamalara yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ve sahte paravan şirketler kurdukları belirlendi. Ayrıca, alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan sürücülere, kan testi numuneleri ile oynayarak limit altında ölçüm raporu düzenledikleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinde bulundukları, sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nüfuzunu kötüye kullanma', 'Görevi kötüye kullanma', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Uyuşturucu imal ve ticareti' ile 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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