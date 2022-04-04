11 GÜN ÖNCE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU DİYARBAKIR'DA SICAKLIK ARTINCA ÇOCUKLAR ANZELE'DE SERİNLEDİ

DİYARBAKIR (DHA) - TÜRKİYE'nin bazı bölgelerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Diyarbakır'da sıcaklık hissedilir derecede arttı. 25 Mart'a kadar soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde, 25 dereceyi geçen sıcaklıkla birlikte, çocuklar tarihi Anzele suyunda yüzerek serinledi. Torununu yüzmeye getiren Süleyman Acabay, "Havalar aniden ısındı. Çocuklar da suya giriyorlar. Diyarbakır'ın atmosferi bu işte" dedi.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Diyarbakır'da hava sıcaklığı hissedilir derecede artmaya başladı. En son 25 Mart'ta da kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kent merkezinde 25 dereceyi geçen sıcaklıkla beraber çocuklar serinlemek için Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyuna girdi. Sür havuzunda yüzen ve oyun oynayan çocuklar keyifli vakit geçirirken, ebeveynleri de banklarda ve ağaç diplerinde oturarak onları izledi.

Torununu yüzmeye getiren Süleyman Acabay, "Bugün havalar aniden ısındı. Çocuklar da suya giriyorlar. Diyarbakır'ın atmosferi bu işte" dedi.

Süs havuzunda yüzmeye gelen çocuklar da sıcaklara dayanamadıkları için suya girerek serinlemeye çalıştıklarını söyledi.