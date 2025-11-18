11. Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması Ödülleri Belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 11'incisi düzenlenen "Genç Sanat : Güncel Sanat Proje Yarışması"nda ödüle layık görülenler belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de güncel sanatın gelişimini desteklemek ve genç sanatçıların görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, toplam 484 başvuru değerlendirildi.

Yarışmada, genç sanatçıların üretimlerini teşvik etmek amacıyla toplam 540 bin lira para ödülü verilecek.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, "Başarı Ödülü"ne layık görülen 5 sanatçıya ayrı ayrı 40 bin lira, "Mansiyon Ödülü"ne değer görülen 5 sanatçıya ayrı ayrı 20 bin lira takdim edilecek.

Eserleri sergilenmeye uygun bulunan 20 sanatçı ise ayrı ayrı 12 bin lira para ödülü alacak.

11. Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı, aralık ayında Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sergide, güncel sanatın farklı ifade biçimlerine yer veren toplam 30 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ödüle layık görülen sanatçılar

Yapılan değerlendirmelerde, "Başarı Ödülü"ne Duru Bozkurt, Nurdan Unus, İhsan Berke Saraçoğlu, Yıldız Özcan ve Muhammed Kerem Özkan layık görüldü.

Elif Boyraz, Sevda Uyar, Özkan Gökçen, Onur Aksoy ve Nupelda Çelik ise "Mansiyon Ödülü" aldı.

Esra Demirkaya, Zeynep Habiboğlu, Yağmur Kaman, Gözde Betülay Yorulmaz, Hasret Şahin, Ayşe Ceren Solmaz, Sena Albayrak, Beyzanur Sümeyye Ünal, Fatma Öztürk, Sena Soykök, Meryem Kartal, Buse Aydoğdu, İrem Koç, Edanur Sabuncu, Elif Mengüş, Feyza Çoban, Münteha Çağatay, Emre İnan, Başak Çolak ve Fazilet Aşcı'nın eserleri ise sergilenmeye uygun bulundu.

Yarışmanın seçici kurulunda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Bulat, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nden Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, Sanat yazarı ve küratör Erkan Doğanay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şentürk yer aldı.