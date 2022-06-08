11 dakikada WWDC22 özeti! - Haberler

Apple, 6 Haziran akşamı gerçekleştirdiği WWDC 22 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) ile cihazlarına göndereceği yeni iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 ile M2 işlemcisi, MacBook Air ve MacBook Pro 2022 tanıtıldı tanıttı. Dün akşam WWDC22 canlı yayını ile sizlerle olduk. Kaçıranlar için 11 dakikada WWDC22 hakkında bilmeniz gerekenler!

11 dakikada WWDC22 özeti!

Tüm dünyanın gözü Apple'ın WWDC 22 etkinliğindeydi. Etkinlikte neler olduğunu özet videomuzdan izleyebilirsiniz.

Apple'ın her yıl düzenlediği ve merakla beklenen WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliği geldi çattı. Şirketin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans, aynı zamanda iOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi yazılımların yeni sürümlerinin tanıtımlarına da sahne oluyor.

iOS 16'nın sahip olduğu bazı özellikler:

-Widget benzeri özelliklere sahip duvar kağıtları

-Kilit ekranı özelleştirme

-Mesajlara sosyal ağ benzeri işlevsellik

-Yeni Sağlık özellikleri

iPadOS 16 giderek macOS'a yakınlaşıyor

M1 işlemci ailesiyle birlikte iPad ailesi, dizüstü bilgisayarlar ile rekabet edebilecek seviyeye geldi. Güncelleme alan iPad modelleri, iPadOS 16 sayesinde daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olacak.

iPadOS 16 güncellemesiyle birlikte Apple ekosistemi daha da güçlü hale geldi. Kullanıcılar iPadOS 16 sayesinde FaceTime'da sekme paylaşabilecek ve sekme çubuğunda insanların hangi sekmelere baktığını görebilecek.

macOS Ventura tanıtıldı

Apple, WWDC etkinliğinde yeni macOS sürümünü tanıttı. macOS Ventura'da ilk olarak Stage Manager özelliği göze çarpıyor. Bu özellik, kullanıcıların tüm pencereleri yönetmenize yardımcı olacak. Ek olarak, etkin olarak kullanılan uygulamalarla diğer uygulamalar keskin bir şekilde ayrılıyor.

Stage Manager özelliği, kullanıcıların dikkatini dağıtmamak üzerine yoğunlaşıyor. Kullanılan uygulama ortada net bir şekilde görünürken, kullanılmayan uygulamalar ise yan tarafa yerleştiriliyor. Ayrıca macOS Ventura, Spotlight özelliğini de tanıttı.

watchOS 9 ile yeni yetenekler

Apple ilk olarak dört farklı yeni saat kadranını tanıttı. Bu kadranlar Ay, Playtime, Metropolitan ve Astronomi olarak isimlendirilmiş durumda. Farklı tarzları dikkat çeken kadranlar ile Apple daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak.

Apple yeni watchOS'da kişiselleştirilmiş uzamsal ses, hızlı not, güncellemeler için 'Hızlı Güvenlik Yanıtı' mekanizması ve memoji özelleştirmeleri gibi yenilikler de sunuyor.

M2 işlemcili 2022 MacBook Air ve MacBook Pro

WWDC 2022 ile duyurulan yeni MacBook'un göze çarpan ilk değişikliği tasarım tarafında oldu. 2021 model MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç'e benzeyen yeni Air, daha ince çerçeveler ile çentikli bir ekrana yer veriyor.

MacBook Air 2022 ekranı ise Liquid Retina olarak geliyor. Bu, daha önceki modellere kıyasla gözle görülür bir parlaklık ve renklerde artış sağlayacak. 13,6 inçlik bir ekran boyutuna yer veriyor. 500 nit ve öncekinden yüzde 25 daha parlak olan ekran, 1 milyar renk sunuyor.

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