11. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı Shanghai'da Başladı

11. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı Shanghai'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 35.000 metrekarelik alanda düzenlenen 11. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı, 20 ülkeden 1.000 katılımcının inovatif başarılarını sergilemesiyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

SHANGHAİ, 12 Haziran (Xinhua) -- 11. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı çarşamba günü Shanghai'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 35.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda dört tematik sergi bölümü, ticari hizmet alanı ve ticari kolaylaştırma etkinlikleri alanı yer alıyor. Yaklaşık 20 ülke ve bölgeden 1.000 katılımcı fuarda yenilikçi başarılarını sergiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
title