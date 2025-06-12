11. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 12 Haziran (Xinhua) -- 11. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı çarşamba günü Shanghai'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 35.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda dört tematik sergi bölümü, ticari hizmet alanı ve ticari kolaylaştırma etkinlikleri alanı yer alıyor. Yaklaşık 20 ülke ve bölgeden 1.000 katılımcı fuarda yenilikçi başarılarını sergiliyor.