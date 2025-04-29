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11. Çin-Arap İş Konferansı Haikou'da Başladı

11. Çin-Arap İş Konferansı Haikou'da Başladı
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11. Çin-Arap İş Konferansı ve Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu, Hainan eyaletinin Haikou kentinde başladı. Etkinliğe 1.000'den fazla ulusal ve uluslararası temsilci katılıyor.

HAİKOU, 29 Nisan (Xinhua) -- 11. Çin-Arap İş Konferansı ve Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 9. Yatırım Semineri pazartesi günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou kentinde başladı.

Konferansa Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi, Hainan Eyaleti Halk Yönetimi, Arap Biriiği Sekretaryası ve Arap Ülkeleri Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği ortaklaşa ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe ulusal ve uluslararası siyaset ile iş çevrelerinden 1.000'den fazla temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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