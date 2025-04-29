11. Çin-Arap İş Konferansı Haikou'da Başladı

HAİKOU, 29 Nisan (Xinhua) -- 11. Çin-Arap İş Konferansı ve Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 9. Yatırım Semineri pazartesi günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou kentinde başladı.

Konferansa Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi, Hainan Eyaleti Halk Yönetimi, Arap Biriiği Sekretaryası ve Arap Ülkeleri Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği ortaklaşa ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe ulusal ve uluslararası siyaset ile iş çevrelerinden 1.000'den fazla temsilci katıldı.