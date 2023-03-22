11. Çin Akrobasi Fuarı Etkileyici Performanslara Sahne Oluyor

JİNAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan'daki Shandong Büyük Tiyatrosu'nda sahnede performans sergileyen oyuncular, 21 Mart 2023.

Bu yıl 16-29 Mart tarihleri arasında Jinan'da düzenlenen 11. Çin Akrobasi Fuarı'nda bir dizi akrobasi ve sihirbazlık gösterisinin yanı sıra akrobatik dramalar de yer alıyor. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)