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11. Çin Akrobasi Fuarı Etkileyici Performanslara Sahne Oluyor

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11. Çin Akrobasi Fuarı Etkileyici Performanslara Sahne Oluyor

JİNAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan'daki Shandong Büyük Tiyatrosu'nda sahnede performans sergileyen oyuncular, 21 Mart 2023. Bu yıl 16-29 Mart tarihleri arasında Jinan'da düzenlenen 11.

JİNAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan'daki Shandong Büyük Tiyatrosu'nda sahnede performans sergileyen oyuncular, 21 Mart 2023.

Bu yıl 16-29 Mart tarihleri arasında Jinan'da düzenlenen 11. Çin Akrobasi Fuarı'nda bir dizi akrobasi ve sihirbazlık gösterisinin yanı sıra akrobatik dramalar de yer alıyor. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong 22 Mart Güncel Haberler

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