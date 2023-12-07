11. Boğaziçi Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşacak

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali, 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin ulusal ve uluslararası jürileri belirlendi. Ulusal yarışmada Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından Burçak Evren başkanlık yapacak. Ulusal ve uluslararası kategorilerde birçok film yarışacak. Festivalin gösterimleri Beyoğlu'nda 4 farklı sinemada gerçekleşecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "11. Boğaziçi Film Festivali", 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin ulusal ve uluslararası jürileri belirlendi.

Ulusal yarışma jürisinin başkanlığını, Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından Burçak Evren üstlenecek. Jüride ayrıca senarist Hilal Çelenk, yönetmen Ahmet Sönmez, sinema yazarı Serdar Arslan ve yapımcı Esi Gülce Kutluata yer alacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, İsmail Doruk'un "60 Gün", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Mesut Keklik'in "Bölge", Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin", Yiğit Küçükkibar'ın "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", Mehmet Demir Yılmaz'ın "Kum Zambağı", Nursen Çetin Köreken'in "Üç Arkadaş" ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" adlı yapımları seyirci karşısına çıkacak.

"Bölge", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", "Kum Zambağı", "Üç Arkadaş" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmlerinin dünya prömiyeri, "60 Gün"ün ise Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleştirilecek.

Yönetmenlik kariyerinin başındaki isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film desteğiyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de "Bölge", "Ceylin", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yarışacak.

Ulusal yarışmada ayrıca Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de veriliyor.

FİYAB jürisinde senarist yönetmen Büşra Bülbül, birçok dizide yapımcı ya da uygulayıcı yapımcı olarak görev yapan Mehmet Erişti ve Film Yapımcıları Meslek Birliğinde Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Sinema Derneği Başkanı, yapımcı ve yönetmen Nazif Tunç bulunuyor.

Uluslararası jüri başkanı yönetmen Nacer Khemir

Birçok festivalden ödülle dönen, "Çöl İşaretçileri", "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" ve "Bab'Aziz" filmlerine imza atan Tunuslu usta yönetmen Nacer Khemir, Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nın jüri başkanlığını üstlenecek.

Jüride ayrıca Boşnak yönetmen İnes Tanoviç, İranlı oyuncu Behnaz Jafari, İspanyol oyuncu Miguel Molina ve Azerbaycanlı yapımcı Fikrin Bektaşi de yer alacak.

"Altın Yunus" için Muayad Alayan'ın "A House in Jerusalem", Marie Amachoukeli'nin "Ama Gloria", Tahmina Rafaella'nın "Banu", James Marsh'ın "Dance First", Abu Bakr Shawky'nin "Hajjan", Behrooz Karamizade'nin "Empty Nets", Domien Huyghe'ın "Sea Sparkle", Bille August'un The Kiss", Dmitry Dyachenko'nun "The Rage" ve Timm Kröger'ın "The Universal Theory" filmleri yarışacak.

Kısa Kurmaca Yarışması'ndaki yapımları, Ali Vatansever, Kristof Deak ve Osman Nail Doğan'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Kısa Ulusal Kurmaca Yarışması'nda, Can Baran'ın "Apartman Boşluğu", Sertaç Bozkurt'un "Ayakkabı", Mehmet Acaruk'un "Elma", Resul Aşlak'ın "Fotoğraf", Muaz Güneş'in "Hayırlı Olsun Ziyareti", Zeynep İncetekin'in "Karatavuk", Uğur Savaş'ın "Kurdun Kutusu", Murat Berber'in "Mesken", Leila Norouzi ile Eren Uğur "Selvi Uykusu" ve Recep Çavdar'ın "Zemberek" filmleri bulunuyor.

Kısa Uluslararası Kurmaca Yarışması'nda Filipinli yönetmen Sam Manacsa'nın "Cross My Heart and Hope to Die", İranlı yönetmen Sonia K. Hadad'ın "File", Yunan yönetmen Nikos Kyritsis'in "Highway of a Broken Heart", Hırvat yönetmen Jasna Safic'in "Late Winter", Fransız yönetmen Mahaut Adam'ın "My Little Daddy", Çek yönetmen Damian Vondrasek'in "Rites", Portekizli yönetmen David da Costa'nın "The Death Mess", Hırvat yönetmen Andrea Slavicek'in "The Real Truth About the Fight", Makedon yönetmen Aleksandra Kardalevska'nın "The Script" ve Çek yönetmen Savva Dolomanov'ın "Silhouette" filmleri yer alıyor.

Gösterimler Beyoğlu'nda 4 farklı sinemada gerçekleşecek

Ulusal Belgesel Yarışması'nda yönetmen Gülben Arıcı, yapımcı ve yönetmen Mehmet Bahadır Er ile yapımcı Süleyman Tezgel'den oluşan jüri filmleri değerlendirmeye alacak.

Enes Hakan Tokyay'ın "Bilinen Son Kıyamet", Saeid Mayahy'nin "Game Over", Tuba Deniz'in "Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı", Semih Sağman'ın "Hayatımın En Güzel Günü", Murat Pay'ın "Hep Otuz Yaşında", Seyid Çolak'ın "Kedi Adam", Kırk Serhan Doğan'ın "Meryem", Behçet Güleryüz'ün "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" ve Mehmet Güreli'nin "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgeselleri Ulusal Belgesel Yarışması'nda final için yarışacak.

Festivalin film gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Hope Alkazar ve İstiklal Mall-Cinema Pink'te gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destek verdiği festival ile ilgili tüm gelişmelere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.