11. Boğaziçi Film Festivali sinemaseverlerle buluştu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 11. kez düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Boğaziçi Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin açılışına, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin filmlerin sinemaseverlerle buluşacağı festivalin Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen açılışında, BAFTA ödüllü Filistinli-İngiliz yönetmen Farah Nabulsi'nin "The Teacher" filmi gösterildi.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Boğaziçi Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, çok iyi bir festival programı hazırladıklarını belirterek, "Festivalimizde hiçbir değişiklik yok. Ulusal uzun metraj film yarışmamızda 8 film olacak. Bunların beşi dünya prömiyerini bizim festivalimizde yapacak. Bir tanesi de Türkiye prömiyerini yapacak. Uluslararası Uzun Metraj Yarışmamızda da 10 film yarışıyor yine bu yıl. Ulusal ve uluslararası kısa metraj film yarışmalarında da on film yarışacak. Belgesel kategorisinde de dokuz filmle yarışma devam edecek." dedi.

Şanlıer, festivalde gerçekleşecek özel gösterimlere de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Filistin seçkisi hazırladık. 5 uzun metraj, 3 kısa metraj film olmak üzere Filistinli yönetmenlerin çektiği 8 film göstereceğiz. Filistinli yönetmenlerin bölgeye ait duygularını beyazperdeye nasıl yansıttıklarını hep beraber izleyecek ve izleyicilerimizle onların duygularını paylaşacağız.

Festival gösterimlerimiz Atlas 1948 Sineması, Hope Alkazar sahnesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması ve Cinemapink salonunda gerçekleşecek. 15 Aralık'a kadar gösterimlerimiz devam edecek. 16 Aralık'ta AKM Tiyatro Salonu'nda ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Sinemaseverleri özenle hazırlanmış seçkimizi izlemeye davet ediyorum."

" Filistin'de yaşananları göz ardı edemezdik"

Şanlıer, festivaldeki Filistin film seçkisine ilişkin de İsrail'in yaptığı saldırılara duyarsız kalamadıklarını aktararak, "Tabii ki Türkiye olarak orada yaşananları göz ardı edemezdik. Bir film festivali yapıyoruz ancak bu şekilde kendimizi ifade edebilirdik. Dolayısıyla seçkilerimizde Filistin filmlerine yer verdik. Hatta bir-iki yönetmeni de konuk edeceğiz burada. Bu akşam açılış filmimiz de bir Filistin filmi. Teacher adlı film. Yönetmeni de burada olacak." diye konuştu.

Ulusal yarışma jürisinin başkanlığını üstlenen sinema yazarları Burçak Evren de festivalin 11. yaşını kutladığına dikkati çekerek, "Tabii ki bir festivalin 11 yaşına gelmesi Türkiye koşullarında kolay bir şey değil. Bu sene filmlerin birçoğu gençlerin yaptığı ve prömiyeri olacak filmler. Bir festival 11 yaşına gelince, artık olgun, kendi ayakları üzerinde duran bir festivaldir. Ülkemizdeki festivaller arasında belki de en önemli festivallerden birisi olmaya adaydır. Dileriz ki uzun ömürlü olsun. Kim yaparsa yapsın, Türkiye'de festivallere katkısı olan her şey Türkiye'nin bu koşullarında çok önemlidir. Onun için festivaller çoğalsın, zenginleşsin. Festivaller çoğaldıkça hem sinemamız adına hem de toplumun, kamusal anlamdaki ortak paydaları bir araya getirmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazzeli çocukların sesinin duyurulması için hepimize sorumluluk düşüyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, festival dolayısıyla Boğaziçi Kültür ve Sanat Vakfına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Festivalde bugün biraz daha Filistin'i, Gazze'yi, Gazze'de, Filistin'de katledilen insanlığı, insanlığın vicdanını konuşacağız. Filistin asıllı bir yönetmenin burada olması da bu bakımdan önemli. Farah Nabulsi, bütün Filistin'e bu yönetmenimizin ismi gibi Allah ferahlık nasip etsin. Kalbimiz Filistin'de atacak. Bu temayı seçtikleri için teşekkür ediyorum. Filistin'in haklı davasının, Gazze'nin çocuklarının sesinin bütün dünyada duyurulması için hepimize sorumluluklar düşüyor."

Sinema ve sanatın gücünün gösterilmesi gerektiğini belirten Yıldız, "İsrail'in terör devleti olarak, Filistin'de, Gazze'de yok ettiği insanlık ve çocuklar, bütün dünya tarafından bilinmeli ve duyulmalı. Bu anlamda sinemanın, sanatın gücüne inanıyoruz. İnanıyorum ki hiçbir şey canlı yayında izlediğimiz, Gazzeli, Filistinli bir çocuğun feryadı, figanı, çığlığı kadar tesirli olamaz. Bunu hiçbir sanatçı ifade edemez." ifadelerini kullandı.

Açılış filminin yönetmeni Nabulsi de festivale davet edildiği için teşekkür ederek, "Bir filmin dünyanın şimdiye kadar bildiği en güçlü anlama sahip insan iletişim araçlarından biri olduğuna inanıyorum." dedi.

Suudi Arabistan'da gerçekleşen bir film festivalinden İstanbul'a geldiğini belirten Nabulsi, festivalde En iyi oyuncu ödülü aldıklarını kaydetti.

Nabulsi, Yıldız'ın konuşmasına atıfta bulunarak, "Evet, bu platformu, insanlık adına konuşmak üzere kullanmamız çok önemli. Ayrıca haksızlığa karşı da benim yaptığım gibi kullanmamız gerekiyor. Bazen bazı durumlarda bu hiç kolay değil ama bunu yapmalıyız." dedi.

Festivalin Artistik Direktörü Samed Karagöz ise festivalde gösterilecek filmlere ilişkin bilgi verdi.

Açılışa katılanlar arasında Anadolu Ajansı (AA) Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, yönetmenler Ahmet Sönmez, Biket İlhan, Abdulhamit Güler, Seyid Çolak, Emir Külal Haznevi ve Süleyman Civliz, oyuncular Ali Nuri Türkoğlu, Celal Al, Burak Haktanır, Muhammet Emre Kaya, senarist Hilal Çelenk, sinema eleştirmeni İhsan Kabil yer aldı.