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11. Boğaziçi Film Festivali'nde 'A House In Jerusalem' filmi gösterildi

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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali'nin 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması' bölümünde yer alan 'A House In Jerusalem' filmi Cinema Pink'te gösterildi. Film, Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yapmıştır. Gösterim sonrası yapılan söyleşiye, film yapımının sanat yönetmeni Sebastian Boch katıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" bölümünde yer alan "A House In Jerusalem" filmi Cinema Pink'te gösterildi.

Dünya prömiyerini Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmin gösterimi sonrası söyleşiye, yapımın sanat yönetmeni Sebastian Boch katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü 11. Boğaziçi Film Festivali'nin Genel Koordinatörü Enes Erbay yaptı.

Sanat Yönetmeni Sebatian Bochi, filmin birçok sembolizm içerdiğinden bahsetti.

Bochi, "Eski Filistin evlerinin çoğunda, filmdeki gibi kuyular var. 1948'den sonra gelen yerleşimciler de bu yüzden ağaçlar dikerek bu kuyuların görülmesini engellemeye çalışmışlar." diyerek, filmde kullandıkları evin de son kalan Filistin hanelerinden olduğunu belirtti.

Muayad Alayan'ın yönettiği film, annesinin ani ölümünün ardından iyileşmesine yardımcı olabilecek bir başlangıç yapma umuduyla babasıyla birlikte Birleşik Krallık'tan Kudüs'e taşınmak zorunda kalan Rebecca'nın hikayesine odaklıyor.

Sinemaseverlerle 16 Aralık'a kadar buluşacak 11. Boğaziçi Film Festivali'nin programına "bogazicifilmfestivali.com"dan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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