11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı - Haberler

BURSA'da, 11 araçtan toplam 247 bin liralık hırsızlık yapan F.U. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda 11 araçtan 247 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.U. olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, F.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.