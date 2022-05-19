11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı - Haberler

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11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı

BURSA'da, 11 araçtan toplam 247 bin liralık hırsızlık yapan F.U. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'da, 11 araçtan toplam 247 bin liralık hırsızlık yapan F.U. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda 11 araçtan 247 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.U. olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, F.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haberler

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