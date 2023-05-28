108 Santimetre Boyundaki Ayşe Şirip'e 'Sandık' Yardımı

Antalya'da akondroplazi hastalığıyla dünyaya gelen ve 108 santimetre boyuyla dikkat çeken Ayşe Şirip, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turunda oy kullanmak için sandığa gitti. Görevlilerin yardımıyla sandığa oy atabilen Şirip, her vatandaş gibi oy kullanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Antalya'da 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip (25), görevlinin sıranın üzerindeki sandığı kendisine yaklaştırmasının ardından oyunu kullandı.

Antalya'da akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya gelen Ayşe Şirip, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turunda, Gülgün Nihat Ömür İlkokulu'ndaki sınıfta oyunu kullandı. Okulda kayıtlı olduğu sandığa giden Şirip, 108 santimetrelik boyuyla oy kullanmaya gelenlerin dikkatini çekti. Mühür ve oy pusulasını görevlilerden alan Şirip, kabinden çıktıktan sonra oyunu sandığa atmakta kısa süreli zorluk yaşadı. Boyu sandığın oy girişine yetişmeyen Şirip'e görevliler yardım etti. Görevlinin sandığı sıraya doğru yatırıp, yaklaştırmasının ardından Şirip, oyunu kullandı. Ayşe Şirip, "Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oyumu kullandım. Akondroplazi hastası olduğum için oy kullanırken biraz zorlandım. Her vatandaş gibi oyumu kullandığım için mutluyum. Devletimiz milletimiz için en iyinin olmasını diliyorum" dedi. (DHA)