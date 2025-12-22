Haberler

Denizli'nin "asırlık çınarı" hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Fatmana Özarslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Cenazesi İlbade Mezarlığı'na defnedildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde 1 Temmuz 1918'de dünyaya gelen ve yaşamını Merkezefendi'de çocuklarının yanında sürdüren Fatmana Özarslan, rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özarslan hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirlenen Özarslan'ın cenazesi, İlbade Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

DEM heyetiyle görüşme sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Anne-babalar dikkat! Öğrencilerin sevdiği ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Öğrencilerin yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, toplatılıyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Levent Gültekin yaşadıklarını anlattı: Kimseye düşman değilim

Levent Gültekin gözaltında yaşadıklarını anlattı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Yusuf Güney ifade verdi, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü şarkıcı ifade verdi
Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu üzen haberi "Güle güle canım" notuyla duyurdu
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan...

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan...
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
title