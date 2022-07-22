107. Topçu Alayı'nda devir teslim töreni düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki 107. Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Albay Recep Çalışkan'ın İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Ege Ordusu Denetleme Değerlendirme Başkanlığı Topçu Denetleme üyeliğine atanması dolayısıyla 107'nci Topçu Alayı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Törende, Albay Recep Çalışkan, görevini Albay Tarkan Öztürk'e devretti.

Burada konuşan Tümgeneral Yıldırım, 107. Topçu Alayı'nın bölgede önemli görevler ifa ettiğini belirterek, "1977 yılında Diyarbakır'da topçu taburu olarak kurulan ve 1985 yılında sancak verildiği tarihten günümüze kadar Körfez krizi, teröristlerle mücadele, Şah Fırat, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan 107. Topçu Alayı Komutanlığı'nın kutsal emaneti olan şanlı sancağın devir teslim törenini tamamladık. Görevi başarıyla teslim eden ve görevi devralan komutanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Birliklerin geçişiyle sona eren törene, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, daire müdürleri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.