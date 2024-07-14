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Gaziantep'te 106. Topçu Alayı'nda sancak devir teslimi töreni düzenlendi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 106. Topçu Alayı Komutanlığı'nda sancak devir teslimi töreni düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 106. Topçu Alayı Komutanlığı'nda sancak devir teslimi töreni düzenlendi.

106. Topçu Alayı Komutanlığı'nda görev süresini dolduran Topçu Albay Sinan Uyar, Alay Sancağı'nı Kurmay Albay Mehmet Özsoy'a devretti.

Törene 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkan Vekili Songül Gür, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, askeri ve mülki erkan ile davetliler katıldı.

Program tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Güncel Haberler

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