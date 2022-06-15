106. MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı bu hafta sonu Konya'da yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

106. MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı bu hafta sonu Konya'da yapılacak

AA - Taner Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
106. MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı bu hafta sonu Konya'da yapılacak

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı 106'ıncı MÜSİAD Genel İdare Kurulunun 17-19 Haziran'da Konya'da yapılacağını söyledi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı 106'ıncı MÜSİAD Genel İdare Kurulunun 17-19 Haziran'da Konya'da yapılacağını söyledi.

Kağnıcı, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst devlet protokolünün katılacağı geniş kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirilecektir." dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantının gündem konusunun, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi ve Karbon Nötr" olacağını ifade eden Kağnıcı, katılımcılara Konya'yı Avrupa'nın ilk "Karbon Nötr Şehri", "Karbon Nötr Sanayisi" ve "Yenilenebilir Enerji Üssü" yapma fikrini paylaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Taner Aydın - Güncel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title