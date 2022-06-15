106. MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı bu hafta sonu Konya'da yapılacak MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı 106'ıncı MÜSİAD Genel İdare Kurulunun 17-19 Haziran'da Konya'da yapılacağını söyledi. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı 106'ıncı MÜSİAD Genel İdare Kurulunun 17-19 Haziran'da Konya'da yapılacağını söyledi. Kağnıcı, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst devlet protokolünün katılacağı geniş kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirilecektir." dedi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantının gündem konusunun, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi ve Karbon Nötr" olacağını ifade eden Kağnıcı, katılımcılara Konya'yı Avrupa'nın ilk "Karbon Nötr Şehri", "Karbon Nötr Sanayisi" ve "Yenilenebilir Enerji Üssü" yapma fikrini paylaşmak olduğunu sözlerine ekledi. AA / Taner Aydın - Güncel Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Konya Güncel Haberler

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