105 Yıllık Yeni Adana Gazetesi Okurlarına Veda Etti

ADANA'nın 1918'de Fransız güçlerince işgal edilmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan 'Yeni Adana Gazetesi', 31 Temmuz'da son sayısı ile okurlarına veda etti. 105 yıllık gazetenin kurucularından Ahmet Remzi Yüregir'in torunu Doç. Dr. Oya Yüregir, gözyaşları içinde asırlık vedayı anlattı.

Kentin en köklü yerel gazetelerinden olan Yeni Adana Gazetesi, Ahmet Remzi Bey ile Yozgatlı yedek subay Mehmet Avni Doğan kuruculuğunda Adana'nın Fransız güçlerince işgal edilmesinin hemen ardından 25 Aralık 1918'te yayın hayatına başladı. Gazete, çıkardığı 3 sayının ardından Fransız güçlerinin baskısıyla kapatıldı. Fakat baskıya boyun eğmeyen Mehmet Avni Doğan ve Ahmet Remzi Bey, 5 gün sonra tekrar gazeteyi yayın hayatına döndürdü. Milli Mücadele dönemi ve sonrasında birçok baskı ve zorlukla karşılaşan ancak günümüze kadar ayakta kalmayı başaran asırlık gazete, 31 Temmuz'da son baskısını okurlarına ulaştırarak, veda etti. 105 yıldır günlük yayın yapan gazete, 'Bir dönem bitiyor' manşetiyle yayın hayatını sonlandırdı.

ASIRLIK ÖMÜRE SAYISIZ ÖDÜL SIĞDIRDI

1965 yılında Amerika Gazete Sahipleri Birliği Vakfı'nın, Amerika ve Kanada dışındaki ülkelerin yayın organları için oluşturduğu Dünya Basın Başarı Ödülü'nü alan ilk Türk gazetesi olan Yeni Adana, sayısız birçok ödüle sahip oldu. Gazetenin kurucularından Ahmet Remzi Yüregir'in torunu Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Yüregir, yayın hayatını sonlandıran gazeteyi DHA'ya anlattı.

'GAZETE, BABAMIN OĞLU GİBİYDİ'

Yüregir ailesinin gazeteyi ayakta tutmaya çalıştığını fakat son dönemde çok zorlandıklarını kaydeden Doç. Dr. Oya Yüregir, Ailecek gazeteyi kapatma kararı aldık. Dedemden sonra yıllarca babam işleri yürüttü. İki kız kardeşiz. Burası ise babamın oğlu gibiydi. Öyle ki kardeşimle bu gazeteyi kıskanıyorduk. Babamın son dönemde sağlık sorunları nedeniyle işleri yürütmeye çalıştık. Ama buraya kadar gelebildik. Yeni Adana Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve hafızasına çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Milli Mücadele sırasında Fransız işgalinden kurtulmak için Adana halkını örgütlemek amacıyla kurulmuştur dedi.

'VİZYONUNDAN VE ÇİZGİSİNDEN HİÇ SAPMADI'

Bugüne kadar gazeteyi ailesi gibi gören okuyucuları için ayakta tutmaya çalıştıklarını fakat artan maliyetler nedeniyle nihai kapatma kararı aldıklarını vurgulayan Yüregir, destek veren herkese de teşekkür etti. Dedesinin başlattığı vizyondan babasının hiçbir zaman kopmadığını anlatan Yüregir, Babama, gazetenin vizyonundan ve çizgisinden sapmadığı için teşekkür ediyorum. O, etkileşimli basına inanırdı. Bir sorun olduğunda 'Gazete Adanalı okuyucuların malı, bunu onlar düşünmek zorunda' derdi. Gerçekten de düşündüğü etkileşimli basını kurdu. Belki ileride dijital platformda haber sitesi olarak devam edebiliriz diye konuştu.

YARIM ASIR AYNI GAZETEDE ÇALIŞTI

Yeni Adana Gazetesi'nin 51 yıllık çalışanı Fehmi İncioğlu (67) ise büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, Gazete son sayısını çıkardığı için çok üzgünüm. Neredeyse yarım asırdır bu gazetede çalışıyorum. Yeni Adana Gazetesi'ni ailem olarak gördüm. Teklifler olmasına rağmen buradan başka bir gazetede çalışmadım dedi.