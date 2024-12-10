Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon
İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik

105. Yılında İlk Kadın Mitingi İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi

105. Yılında İlk Kadın Mitingi İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu'nun işgale karşı sesinin duyurulması amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105. yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya yaklaşık 90 sporcu katılarak ödüller sahiplerini buldu.

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105'inci yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği tarafından, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya yaklaşık 90 sporcu katıldı.

Üç ayrı kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, dernek yönetimi ve Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu tarafından taktim edildi.

Kızıltan, konuşmasında, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "İlk Türk kadın mitinginin 105. yıl dönümü kutlama programları neticesinde satranç turnuvası tertip edildi. 10 Aralık'ın ne olduğunu biliyorsunuzdur. 10 Aralık 1919'da ülkenin işgalini protesto etmek için 3 bin kadın işgal devletlerine birer telgraf çekmişler. Eğer ülkemizi terk etmezseniz sizlerle savaşırız demişlerdir. Biz bunu 1994 yılından beri siz gençlere ve halkımıza duyurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
img

İşte Esad'ın en acımasız komutanının sonu
img

"En büyük silahım cinsellik oldu"
img

Yılın transferi olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Shakhtar Donetsk Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? HGS'yi kim hackledi ne istiyorlar? HGS hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek? Salzburg PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Salzburg PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı? Leipzig Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı? Bayer Leverkusen Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Club Brugge Sporting Lisbon CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Suriye'yi işgal edecek mi, amacı ne? Brest PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brest PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.