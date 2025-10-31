Haberler

Ağrı'da 103 Okulda Gazze İçin Düzenlenen Kermeslerde 3 Milyon TL Toplandı

AĞRI'da 103 okulda Gazze'ye yardım için düzenlenen kermeslerde yaklaşık 3 milyon TL toplandı.

AĞRI'da 103 okulda Gazze'ye yardım için düzenlenen kermeslerde yaklaşık 3 milyon TL toplandı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Ekim ayı boyunca ilimizde 103 okulumuzda yaklaşık 3 milyon TL gibi bir miktar para toplandı. Sadece bir yardım kampanyası değil, gerçekten çok anlamlı bir etkinlik" dedi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Köktek ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda Gazze yararına düzenlenen kermese katıldı. Vali Koç, okul bahçesinde kurulan stantları gezerek öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Burada konuşan Vali Koç, "İsrail, Gazze'de yaklaşık 60 bin masum insanı şehit etti. Bunların 20 bin tanesi çocuk, diğerleri kadın ve yaşlı. Ne yazık ki bu zulüm tüm dünyanın gözü önünde oluyor. Bizler de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizin her bir ferdi, bu yaşanan haksız, hukuksuz, insanlık onurunu zedeleyen adeta soykırıma dönüşen bu zulme millet olarak en yüksek sesle itirazı, kınamayı ve oradaki zulmü durdurmak için her türlü adımı atıyoruz" dedi.

'MİNİK YAVRULARIMIZLA GURUR DUYDUM'

Ağrı'daki öğrencilerin Gazze'deki çocuklara destek olmak için anlamlı bir dayanışma örneği sergilediğini söyleyen Vali Koç, "İbrahim Çeçen İlkokulu da bu minicik bedenlerinde taşıdıkları kocaman yürekleri ile bu zulme dur demek için, oradaki kendi gibi çocuklara yardım göndermek için kermes düzenledi. Okulumuz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte. Sadece bu okulumuzda değil, ekim ayı boyunca ilimizde 103 okulumuzda yaklaşık 3 milyon TL gibi bir miktar para toplandı bu kermeslerde. Filistin'deki, Gazze'deki çocuklara, insanlara ulaştırmak için. Hakikaten bu minicik bedenlerinde, büyük yürekler taşıyorlar bizim yavrularımız. Sadece bir yardım kampanyası değil, gerçekten çok anlamlı bir etkinlik. Orada yaşanan zulme, soykırıma bir itiraz, vicdanın, dayanışmanın ve sorumluluğun en yüksek sesi. Ben bugün hemşerilerimizle, bu minik yavrularımızla gurur duydum, velilerimizle gurur duydum" diye konuştu. Vali Koç, emeği geçen öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "İnşallah elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. Oradaki yavrularımızın da bizim çocuklarımız gibi gülüp oynaması, insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için gayret göstereceğiz" dedi.

