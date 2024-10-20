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103 Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Yakalandı

103 Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Yakalandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 103 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan 16 yaşındaki A.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 103 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan A.Ç. (16), yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 103 farklı hırsızlık olayından kesinleşmiş 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan A.Ç.'nin Örnekköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, A.Ç.'yi bir süre takibe aldı. Polislere fark eden A.Ç., kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü A.Ç., yakalandı. A.Ç., işlemleri için Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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