102 Yaşındaki Rana Özdeş, Atatürk'ün Verdiği Soyadıyla Gurur Duyuyor

Güncelleme:
Osmaniye'de yaşayan 102 yaşındaki Rana Özdeş, eşi Cemal Özdeş ile birlikte yüzyılı aşkın zamandır Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği 'Özdeş' soyadını taşımaktan gurur duyduğunu ifade etti. Kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş'in Atatürk ile olan arkadaşlığına duyduğu saygıyı dile getiren Özdeş, 10 Kasım’da Atatürk için dualar ettiğini belirtti.

Osmaniye'de 102 yaşındaki Rana Özdeş, eşinin ailesine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği soyadını evlendiği günden bu yana gururla taşıyor.

Kadirli ilçesinde yaşayan Rana Özdeş'in kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş, Kara Harp Okulu'nda sınıf arkadaşı olan Mustafa Kemal Atatürk ile Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda aynı cephelerde birlikte savaştı.

Kurtuluş Savaşı sonrası dört dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kırşehir Milletvekilliği yapan Lütfi Müfit Bey'e "Özdeş" soyadını, Soyadı Kanunu'nun çıkmasının ardından bizzat kendi imzasını taşıyan belgeyle Atatürk verdi.

Cumhuriyet ile yaşıt Rana Özdeş de Atatürk'ün verdiği soyadı, 79 yıldan bu yana gururla kullanıyor.

Özdeş, kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş'e soyadını veren, kayınpederinin sınıf ve silah arkadaşı Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla anıyor.

Rana Özdeş, AA muhabirine, Mustafa Kemal Atatürk ile kayınpederi arasındaki arkadaşlığı kendisine eşi ve onun ailesinin anlattığını söyledi.

Kayınpederinin 1940 yılında hayatını kaybettiğini belirten Özdeş, kendisinin ise aileye 1946 yılında gelin geldiğini ifade etti.

Özdeş, eşi Cemal Özdeş'i 2006 yılında kaybettiğini ve 6 çocuklarının bulunduğunu dile getirdi.

Evlendiğinde aldığı ve 79 yıldan bu yana büyük bir gururla kullandığı soyadını Atatürk'ün verdiğini anlatılanlar sayesinde öğrendiğini ifade eden Özdeş, şöyle konuştu:

"Eşim aslen Kırşehirliydi. Atatürk'ün Kırşehir'e her gelişinde kayınpederimin çiftliğine uğrarmış. Daha sonra ailem Kadirli'ye göç edince Atatürk buraya da iki kez gelmiş. Kayınpederime soyadını Atatürk vermiş. 'Sana bir soy isim veriyorum, başka soy isim almayacaksın.' demiş. 'Ben kendi özümü veriyorum sana.' demiş. Ondan sonra kayınpederimin soyadı Özdeş olmuş."

Özdeş, Atatürk'ün verdiği soyadı evlendiğinden bu yana büyük bir gururla kullandığını dile getirdi.

" 10 Kasım'da dualar okurum"

Kimlik bilgilerinde doğum tarihinin 1927 yazdığını ancak 1923 doğumlu olduğunu anlatan Özdeş, şöyle devam etti:

"Atatürk'ü görmedim. Kadirli'ye de gelmiş ama ben çocuktum, görmedim. Buraya gelmiş Ala Camisi'ni ziyaret etmiş. Atatürk bambaşkaydı, bir tane geldi, bir tane gitti. Allah gani gani rahmet eylesin. 10 Kasım'da dualar okurum, başka bir şey yapamam ki. Allahutaala bizlere onları gösterdi. Hepsine duacıyım."

Özdeş, Atatürk'ün verdiği soyadı 79 yıldan bu yana kullanmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
