102 Gündür Atama Bekleyen Öğretmenler Başkentte: "Kendi Mesleğimizi Yapabilmek İçin 16 Yıl Okuduk, Ne Yapabiliriz Ki Başka?" - Haberler

DİLAN KUTLU- TAMER ARDA ERŞİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere "kısa süre içerisinde atama olacak" sözü vermesine rağmen öğretmen adayları 102 gündür atama bekliyor. Ankara'da basın açıklaması yapan atama bekleyen öğretmenler, "Bu ülkenin genç öğretmenleri olarak açık sayısı 138 bine ulaşmışken, evde beklemek istemiyoruz" dedi. Bir öğretmen, "Atamam yapılmazsa bundan sonraki süreçte yurtdışına çıkmayı düşünüyorum. Ne yapabiliriz ki başka burada kendi mesleğimizi 16 yıl okuduk, kendi mesleğimizi yapabilmek için okuduk eğer onu da yapamıyorsak ne yapabiliriz ki başka?" diye konuştu.

2021 KPSS sınavına giren öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanı Özer'in atama yapılacağı sözüne karşın 102 gün geçmesine rağmen bir atama yapılmamasını protesto etti. Öğretmenler Özer'in atama sözü nedeniyle 2022 KPSS'ye de çalışmaktan vazgeçtiklerini ancak mağdur edildiklerini söyledi.

Atama bekleyen öğretmenler Türkiye'nin farklı bölgelerinden aileleriyle birlikte Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslerini duyurmaya çalıştı.

"SAYIN BAKAN HANİ VERDİĞİN SÖZLER, HANİ ATAMA NEREDE?"

Yeniden sınava çalışmak zorunda kalmak istemiyoruz" diyen öğretmenler Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Öğretmen adayları, "2021 KPSS 3 Mart'tan beri atama nöbetinde", "Çok yorulduk, çok yıprandık ama vazgeçmedik" "Tuğladan binalar içinde öğretmen yok" "Sayın bakan hani verdiğin sözler, hani atama nerede?" dövizleri açtı.

Basın açıklamasını yapan Fatih Sevgi şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in genç öğretmenlere 'Gençleri bekletmeyeceğiz' dediniz, biz beklerken bu genç yaşımızda yaşlandık, psikolojimiz yıprandı. Bu bekleyiş bizim mental olarak çökmemize sebep oldu. Ne ders çalışabiliyoruz ne bir işte çalışabiliyoruz. Verilen sözün üzerinden tam olarak 3 buçuk ay gibi koca bir zaman geçti. 102 gündür somut adımların atılmasını dört gözle beklerken henüz ortada somut bir öğretmen atama duyurusu veya takvimi dahi yok.

Yeniden sınava çalışmak zorunda kalmak istemiyoruz. Koca bir yılda 15.000 gibi karma bir alım olmuşken tekrar sınav ücreti ödemek istemiyoruz. Maddi gücümüz yokken tekrar kitaplar almak istemiyoruz. Zaten yüksek puanlar alıp kontenjan mağduru olduğumuz bir sınava girmek istemiyoruz. Çok ama çok bekledik Sayın Cumhurbaşkanım. 2021 KPSS, tarihin en az atamasını almış fakat tarihin en başarılı sınav sonuçlarına sahip olan büyük bir öğretmen kitlesidir. Verilen atama müjdesi artık somutlaşsın, eylülde öğrencilerimize kavuşalım. Daha fazla mağduriyet ve yığılma oluşmaması için en hızlı şekilde atamamızın duyurulması talebimizdir. Bu ülkenin genç öğretmenleri olarak açık sayısı 138 bine ulaşmışken, 86.068 bin diploması dahi olmayan ücretli çalışırken oturup evde beklemek istemiyoruz."

"BAKANIMIZIN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANIMIZDAN BİR AN ÖNCE DUYMAYI İSTİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan 2021 KPSS mağduru öğretmenler şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelen sınıf öğretmenliği bölümünden mezun bir öğretmen KPSS'den 77 puan almasına rağmen atanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Mart ayında sayın bakanımız Mahmut Özer bizlere tekrardan bir atama yapılacağını söyledi. Umutlandık güvendik, ders çalışmayı bıraktık ancak üzerinden 102 gün geçti ve hala resmi bir duyuru gelmedi. Bizler, kontenjanda mıyız değil miyiz, tekrar 2022 sınavına girmeli miyiz bilmediğimiz için bir an önce takvimin ve kontenjanların yayınlanmasını istiyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak Ankara'ya geldik.

Ben çalışıyordum. Şubat ayında atama gelmeyeceğini düşünerek işten ayrıldım ve tekrardan ders çalışmaya başladım. Ancak mart ayında Milli Eğitim bakanımız atama yapılacağını söyledi. Umutlandık. Ancak bu kadar uzun süre geçtiği için üzerinden belirsizlik bizi çok strese soktu. Artık bir netlik kazanmasını istiyoruz bu sürecin. Çalışmıyoruz, işlerimizden ayrıldık. 2022 sınavına çok az kaldı. Bu süreçte kapsamlı bir çalışma bizim için de çok zor. Milli Eğitim Bakanımızın sözünü Cumhurbaşkanımızdan bir an önce duymayı istiyoruz."

"KENDİ MESLEĞİMİZİ YAPABİLMEK İÇİN 16 YIL OKUDUK"

2021 KPSS mağduru öğretmen adayı ise İstanbul'dan geldiğini belirterek "Ailem Muş'ta yaşıyor. Kendim İstanbul'a çalışmak için geldim. Üç bekar bir evde kalıyoruz. 102 gün önce bize bir söz verildi. 'Kısa sürede açıklanacak' dedi. Biz hala o kısa sürenin bitmesini bekliyoruz. Gerçekten çok zor bir süreç. Bunu KPSS'ye hazırlananlar bilir. Çünkü o süreçte sofraya oturursun, yemek yiyemezsin, mide bulantısı olur. Bu nedenle tekrar bu süreci yaşamak istemiyoruz. Hepimiz bakanımıza güvendik 102 gündür bekliyoruz. Atamam yapılmazsa bundan sonraki süreçte yurtdışına çıkmayı düşünüyorum. Ne yapabiliriz ki başka burada kendi mesleğimizi 16 yıl okuduk, kendi mesleğimizi yapabilmek için okuduk eğer onu da yapamıyorsak ne yapabiliriz ki başka?" dedi.

Annesiyle birlikte Ankara'ya gelen atanamayan öğretmen Merve Solgun ise, 2021 KPSS'den 82 puan almasına rağmen hala atama beklediğini ifade ederek, "Ben iki yıl hazırlandım bu sınava. Her gün belirsizlik yaşamak tabii ki bizi karamsarlığa itti. Bakanımız 'atama olacak gençlerimiz içini ferah tutsun' dedi ama üzerinden 102 gün geçti hala atamayı bekliyoruz" dedi.

ANKA / Güncel