102 Futbolcuya Bahis Ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezaların süreleri 45 gün ile 12 ay arasında değişiyor.
(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), "bahis oynadıkları" gerekçesiyle 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 13 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 27 sayılı toplantıda, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca Süper Lig ve 1. Lig'den sevk edilen futbolcular hakkında kararlarını açıkladı. Kurul, bahis soruşturması kapsamında çeşitli cezalar verdi.
45 gün hak mahrumiyeti cezası verilenler:
"Efe Doğan, Evren Eren Elmalı, Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare, İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, Kerem Kayaarası, Mükremin Arda Türköz, Ege Albayrak, Ali Emre Yanar, Furkan Bekleviç, Celil Yüksel, Salih Malkoçoğlu, Adil Demirbağ, Ali Fidan, Yücel Gürol, Barış Timur, Hasan Aksu, Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Alberk Koç, Üzeyir Ergün, Kadir Seven, Cengiz Demir, Selimcan Temel, Yusuf Erata, Hakan Yeşil, Tolga Kalender, Temel Çakmak, Mustafa Alptekin Çaylı, Abdulsamet Kırım, Emirhan Balarısı, Emre Kaplan, Alper Burak Duman, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, Hüsamettin Yener, Osman Ertuğrul Çetin, Enes İşik, Muhammed Birkan Tetik, Mustafa Taşdemir, Abdullah Dıjlan Aydın, Yusuf Ali Özer, Enver Azmi Sarıalioğlu, Fatih Tultak, Samet Karabatak, Mehmet Albayrak, Mert Çelik, Çağlayan Menderes, Ömer Beriş, Burak Asan, Erhan Çelenk, Ali Aytemur, Ahmet Emin Keskin, Edis Köksaldı."
3 ay hak mahrumiyeti cezası verilenler:
"İzzet Çelik, Enes Keskin, Bedirhan Özyurt, Furkan Orak, Kerem Yusuf Sirkeci, Boran Başkan, Berkan Aslan, Hasan Hüseyin Akınay, Arda Hilmi Şengül, İsmail Kalburcu, Abdurrahman Üresin, Yusuf Saitoğlu, İlkan Sever, Yunus Emre Gedik, Muhammed Arda Kahveci, Furkan Can Genç, Kerem Kabadayı, Ali Şahin Yılmaz, Abdurrahman Bayram, Yunus Emre Tekoğul, Arda Türken, Selim Dilli, Mesut Can Tunalı, Berşan Yavuzay, Engin Kadir Gıcır."
6 ay hak mahrumiyeti cezası verilenler:
"Uğur Adem Gezer, Atakan Cangöz, Emircan Çiçek, Batuhan İşen, Ensar Bilir, Berkan Mahmut Keskin, Bartu Göçmen, Fırat İnal, Ahmet Abdullah Çakmak, Muhammet Ali Özbaskıcı."
9 ay hak mahrumiyeti cezası verilenler:
"Yusuf Özdemir, Metehan Baltacı, Eren Karadağ, Muhammed Furkan Özhan, Kadir Kaan Yurdakul."
12 ay hak mahrumiyeti cezası verilenler:
"Allasane Ndao, Abdulsamet Burak, Oktay Aydin, Orkun Özdemir, Ali Şaşal Vural."
Futbolcu Alperen Selvi hakkında ise incelemenin ve idari tedbirin devamına karar verildi.