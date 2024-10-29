Üye Girişi
Haberler

101 Yaşındaki Reyhan Şener'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

101 Yaşındaki Reyhan Şener'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde, 101 yaşındaki Reyhan Şener için Türk Kızılay gönüllüleri ve Kaymakam Melih Aydoğan tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Şener, Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu belirterek, geçmişe dair anılarını paylaştı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, 101 yaşındaki Reyhan Şener için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Türk Kızılay Erciş Şubesi gönüllüleri ile Uluşar Mahallesi'ne giden Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, 101 yaşındaki Şener'i evinde ziyaret etti.

Şener'e çiçek takdim edilmesinin ardından üzerinde "101. yaşın kutlu olsun Cumhuriyet kadını" yazılı doğum günü pastası kesildi.

Cumhuriyet'le yaşıt olan Şener, bazı anılarını Kaymakam Aydoğan ve Kızılay gönüllülerine aktardı.

Aydoğan, Şener'in Cumhuriyet'le yaşıt asırlık çınar olduğunu söyledi.

Kızılay gönüllüleriyle Şener'i evinde ziyaret ettiklerini belirten Aydoğan, "101 yaşında olan Reyhan teyzemizin çocuklarımıza geçmişi aktarması, bizim için çok kıymetli. Biraz önce çocuklarımıza Atatürk'ten, Cumhuriyet'imizden ve eski bayramlardan bahsetti. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Reyhan teyzemizi ziyaret ettik, beraber pasta kestik. Kendisine nice güzel yaşlar dileğinde bulunduk." dedi.

Melih Şener, beraber yaşadıkları ninesinin 1923 doğumlu ve Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu ifade etti.

Şener, "Ninem, 'Muradiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ü' gördüğünü söylüyordu. Ninem o zamanın nesli, çok şanslı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Doğum Günü Muradiye Aydoğan Kızılay Güncel Yaşam van

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.