101 yaşındaki kadının cenazesi bir metreyi aşan karda defnedildi - Haberler

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101 yaşındaki kadının cenazesi bir metreyi aşan karda defnedildi

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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101 yaşındaki kadının cenazesi bir metreyi aşan karda defnedildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, 101 yaşında vefat eden kadının cenazesi güçlükle mezarlığa götürülerek, kalınlığı bir metreyi aşan karda toprağa verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde, 101 yaşında vefat eden kadının cenazesi güçlükle mezarlığa götürülerek, kalınlığı bir metreyi aşan karda toprağa verildi.

Bursa'da hayatını kaybeden Cemile Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından Camiliköy köyüne getirildi.

Kar yağışı nedeniyle köye güçlükle ulaşan Yılmaz'ın yakınları, tipide cenaze namazı kıldı. Yılmaz'ın yakınları, rüzgarın etkisiyle açılan tabutun kapağını ise bantlamak zorunda kaldı.

Köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir yamaçta bulunan mezarlığa ulaşmak için tabutu omuzlarında güçlükle taşıyan köylüler, bazı noktalarda mola verdi.

Mezarlığa ulaşan köylüler 1,5 metreye yaklaşan kar kalınlığında cenazeyi defnetti.

Köy muhtarı Mustafa Çelik, Küre ilçesinde ve köylerinde kış şartlarının ağır geçtiğini söyledi.

Köylerinde son 3 ayda üç cenazeyi defnettiklerini anlatan Çelik, "Mezarlıklarımızı, arazi şartları ve alt kısımlarda su çıktığından dolayı yüksek orman kesimlerine yapabiliyoruz. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Biz bu şartları zaten yıllardır yaşıyoruz. Cenaze evinden buraya 750 metre yürüdük. Traktörle yolumuzu imkanımız olduğu kadar açtık. Cenazemizi getirdik." dedi.

Cemile Yılmaz'ın oğlu Canip Yılmaz ise 101 yaşında vefat eden annelerini köylerine defnetmek istediklerini, ağır kış şartlarına rağmen, kendi topraklarında annelerini son yolculuğuna uğurladıklarını belirtti.

101 yaşındaki kadının cenazesi bir metreyi aşan karda defnedildi

101 yaşındaki kadının cenazesi bir metreyi aşan karda defnedildi

101 yaşındaki kadının cenazesi bir metreyi aşan karda defnedildi

101 yaşındaki kadının cenazesi bir metreyi aşan karda defnedildi

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu, Cenaze, Bursa, kar, Güncel, Haberler

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