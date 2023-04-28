101 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye ulaştırıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığını ve 101 vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu" denildi. (DHA)