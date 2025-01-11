101. Brüksel Otomobil Fuarı Gün Yüzüne Çıktı

BRÜKSEL, 11 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de cuma günü başlayan 101. Brüksel Otomobil Fuarı, otomobil meraklılarına otomotiv sektöründeki en son yenilikler ile trendleri keşfetme fırsatı sunuyor. Fuarda öne çıkanlar arasında Leapmotor, Maxus, BAIC, BYD, Hongqi, Xpeng ve Omoda gibi Çinli markalar yer alıyor.