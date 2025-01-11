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101. Brüksel Otomobil Fuarı Gün Yüzüne Çıktı

101. Brüksel Otomobil Fuarı Gün Yüzüne Çıktı
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Belçika'nın Brüksel şehrinde başlayan 101. Otomobil Fuarı, otomotiv tutkunlarına en son yenilikleri keşfetme imkanı sunuyor. Fuarda Çinli markalar dikkat çekiyor.

BRÜKSEL, 11 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de cuma günü başlayan 101. Brüksel Otomobil Fuarı, otomobil meraklılarına otomotiv sektöründeki en son yenilikler ile trendleri keşfetme fırsatı sunuyor. Fuarda öne çıkanlar arasında Leapmotor, Maxus, BAIC, BYD, Hongqi, Xpeng ve Omoda gibi Çinli markalar yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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