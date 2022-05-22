100W kablolu vs 100W kablosuz şarj: Gerçekten aynı performansı veriyor mu? - Haberler

İçinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle artık neredeyse tüm amiral gemisi akıllı telefonlar kablosuz şarj desteğiyle birlikte geliyor. Her ne kadar bunların hepsi yüksek hızları desteklemese de bazı markalar piyasanın çok üstüne çıkmayı başarabildi. Peki 100W kablolu ve 100W kablosuz şarj cihazları gerçekten aynı performansı vermeyi başarıyor mu?

100W kablolu ve kablosuz şarj aynı performansı veriyor mu?

100W kablolu ve kablosuz şarj cihazlarının birbirlerine kıyasla nasıl performans verdiklerini görmek için yapılan bir testte her ikisini de destekleyen Honor Magic 4 Pro cihazının kullanıldığı belirtiliyor. Burada cihazın bataryasının tam dolum süresinden şarj aletlerinin güç tüketimine kadar pek çok ilginç veri paylaşıldı.

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Test sırasında Honor'un kendi kutusunda gelen 100W SuperCharge kablolu adaptörü ile 135W adaptörle çalışan 100W Honor wireless charger modeli kullanılıyor. Ayrıca Honor Magic 4 Pro'nun da bataryası 0 iken şarj edilmeye başlanıyor.

Paylaşılan verilere baktığımızda ilk olarak iki şarj cihazının da uzun süre 100W'lık bir güç sağlayamadığını görüyoruz. Kablosuz model yalnızca bir kaç saniyeliğine bu seviyeye gelirken, kablolu cihaz bir kaç dakikalığına 100W'a kadar çıkabiliyor. Fakat daha sonra ikisi de uzun bir süre 40W – 50W arasında akıllı telefonu şarj etmeye devam ediyor.

Şarj sürelerine baktığımızda ise 4.600mAh bataryaya sahip Honor Magic 4 Pro'nun bataryasının kablolu bir şekilde 5 dakikada yüzde 25, 12 dakikada ise yüzde 50'ye geldiğini görüyoruz. Tam dolum ise 29.5 dakikada tamamlanıyor.

Kablosuz tarafta ise 6.5 dakika içerisinde yüzde 25'e ulaşan cihaz 14.5 dakikada yüzde 50 seviyesine geliyor. Tam dolum ise 33 dakikada tamamlanıyor. Günlük kullanımda iki şarj yöntemi arasındaki 3.5 dakikalık fark önemsenmeyecek kadar az olsa da işin arka tarafı biraz daha ilginçleşiyor.

Örneğin iki cihazın ısıları ölçüldüğünde kablolu çözümde en yüksek 36 dereceye ulaşırken, kablosuz seçenekte 42.2 derecelere kadar yükseldiği tespit ediliyor. Benzer bir durum şarj cihazları ve adaptörlerinde de mevcut.

Buna ek olarak 135W adaptör ile çalışan kablosuz cihaz prizden 110W civarı bir güç çekmesine rağmen dışarıya en fazla 92W verebiliyor. Ayrıca ortalama olarak telefona 44W seviyelerinde bir güç aktardığı belirtiliyor.

Öte yandan kablolu çözümde adaptörün prizden 100W'a kadar güç çektiği fakat bunun 92W'ını kabloya direkt olarak aktardığını görüyoruz. Fakat ortalamaya baktığımızda telefona 41W seviyelerinde stabil bir güç sağlandığını görüyoruz.

Fakat kablosuz şarj sırasında oluşan ısı, hava ve cihazın yakınlığı gibi sebepler yüzünden kablolu çözüme göre çok daha verimsiz olduğu anlaşılıyor. Öyle ki prizden çektiği ve cihaza aktardığı güç daha fazla olmasına rağmen akıllı telefon kablolu yöntemle daha verimli ve daha hızlı bir şekilde şarj oluyor.

Test sonuçlarına göre kablosuz şarj cihaz 110W güç çekebilse bile bunun ancak 85W'ını telefona aktarabiliyor. Ortalama olarak sunduğu 44W'ın ise aradaki kayıplar nedeniyle yalnızca 33W'ı bataryaya ulaşıyor. Öte yandan kablolu şarj sırasında adaptörün çektiği 92W'ın 88W'ı ve ortalamada 41W'ın 39W'ı bataryaya ulaşıyor.

Bu nedenle kablosuz şarj aletinin kablolu rakibinden yüzde 24 daha verimsiz olduğu belirtiliyor. Fakat belirttiğimiz gibi burada cihazın konumlandırmasından adaptör, telefon ve havanın ısısına kadar pek çok etken bulunuyor. Ancak günün sonunda cihazın şarj olma süresine baktığımızda sonuçlar oldukça yakın.

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