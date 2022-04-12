100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor - Haberler

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100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

İhlas Haber Ajansı - Lider Olgun - Güncel
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100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor Gaziantep'te yaşayan 80 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri yurtdışına ihraç ediyor.

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 80 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri yurtdışına ihraç ediyor.

Gaziantepli 79 yaşındaki Yaşar Elbir 27 yıldır 100 yıllık dokuma tezgahında ilerleyen yaşına rağmen küçük dükkanında ürettiği kilimleri yurtdışına ihraç ediyor. Elbir, fabrikaların bu el işi kilimleri yapamadığını söyledi.

"Almanya ve Fransa'ya gönderiyorum"

Kilimlerin geleneksel yöntemle yapıldığını ve tamamen el işi olduğunu belirten kilim dokuma ustası Yaşar Elbir, "1995 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Gaziantep'e özgü kilim dokuma mesleğini yapıyorum. Bu kilimleri halı fabrikaları bu şekilde üretemiyorlar. Kilimi tam olarak yapamıyorlar. Şuanda Almanya, Fransa gibi ülkelere gönderiyorum. Fiyatları ebatlarına göre değişiyor. Eğer durmadan çalışırsan bir kilimi 3,5 saatte yaparsın. Ben az çalışıyorum günde bir tane çıkartıyorum" diye konuştu.

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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